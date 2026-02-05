Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": крупнейшие банки России начали повышать ставки по вкладам

"Деньги 24": крупнейшие банки России начали повышать ставки по вкладам

Россия и Вьетнам примут решение о расширении приема карт "Мир"

Вьетнам может расширить прием российских карт "Мир"

В России забытые банковские счета с нулевым балансом могут стать источником долга

Москва заняла первое место в более 30 национальных рейтингах по итогам 2025 года

"Деньги 24": оборот сервисов оплаты частями составил почти триллион рублей в 2025 году

"Деньги 24": аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

"Деньги 24": рынок сервисов оплаты покупок частями вырос в 3 раза в 2025 году

Десятки компаний по 3D-печати уже работают в Москве

Почти каждая вторая стоматология ведет работу нелегально в России

За неделю до заседания совета директоров Центробанка крупнейшие финансовые организации начали повышать ставки по вкладам, особенно по долгосрочным. Это происходит на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки (16% годовых) и инфляционных ожиданий населения на уровне 13,7%.

Как объясняет экономический обозреватель Евгений Беляков, банки, несмотря на рекордную прибыль, нуждаются в привлечении средств от населения для дальнейшего кредитования. Рост ставок – реакция на данные января, где инфляция оказалась выше прогнозов, что указывает на вероятное продление периода жесткой денежно-кредитной политики.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕвгений Беляков

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика