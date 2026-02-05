05 февраля, 11:30Экономика
"Деньги 24": крупнейшие банки России начали повышать ставки по вкладам
За неделю до заседания совета директоров Центробанка крупнейшие финансовые организации начали повышать ставки по вкладам, особенно по долгосрочным. Это происходит на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки (16% годовых) и инфляционных ожиданий населения на уровне 13,7%.
Как объясняет экономический обозреватель Евгений Беляков, банки, несмотря на рекордную прибыль, нуждаются в привлечении средств от населения для дальнейшего кредитования. Рост ставок – реакция на данные января, где инфляция оказалась выше прогнозов, что указывает на вероятное продление периода жесткой денежно-кредитной политики.
Подробнее – в программе "Деньги 24".