"Деньги 24": цены на серебро на мировом рынке достигли исторического максимума

На мировом рынке наблюдается быстрый рост цен на серебро. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, стоимость металла приблизилась к отметке в 90–95 долларов за тройскую унцию, что является историческим максимумом за последние 50 лет.

По словам эксперта, подобный скачок цен в долгосрочной перспективе ударит по многим отраслям промышленности. Подорожает бытовая электроника, солнечные панели, производство автомобилей, медицинские компоненты, а также космическая отрасль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.