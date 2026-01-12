"Деньги 24": стоимость добычи венесуэльской нефти превысила 80 долларов за баррель

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро власти США объявили о планах контролировать нефтяную отрасль страны. К настоящему моменту стоимость добычи венесуэльского сырья превысила 80 долларов за баррель, хотя цена продажи на рынке составляет около 60 долларов. Это делает проект экономически рискованным.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти – около 300 миллиардов баррелей, что примерно в 4 раза больше, чем в России. Администрация президента США Дональда Трампа уже провела встречи с крупнейшими нефтяными компаниями для обсуждения возможного освоения венесуэльских ресурсов.

