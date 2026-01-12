Форма поиска по сайту

12 января, 16:30

Экономика

"Деньги 24": стоимость добычи венесуэльской нефти превысила 80 долларов за баррель

"Деньги 24": стоимость добычи венесуэльской нефти превысила 80 долларов за баррель

"Деньги 24": малообеспеченные семьи в РФ смогут получить налоговый кэшбэк

"Деньги 24": США могут взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы

Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Инфляция в России составит 4–5% в 2026 году

Российский рубль показал рекордный рост в 2025 году

Аналитики рынка недвижимости сделали прогноз на 2026 год

В РФ зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов

В столице выросло производство спортивных товаров и инвентаря

Московские сладости начали поставлять в десятки стран

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро власти США объявили о планах контролировать нефтяную отрасль страны. К настоящему моменту стоимость добычи венесуэльского сырья превысила 80 долларов за баррель, хотя цена продажи на рынке составляет около 60 долларов. Это делает проект экономически рискованным.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти – около 300 миллиардов баррелей, что примерно в 4 раза больше, чем в России. Администрация президента США Дональда Трампа уже провела встречи с крупнейшими нефтяными компаниями для обсуждения возможного освоения венесуэльских ресурсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономиказа рубежомвидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

