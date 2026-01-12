"Деньги 24": США могут взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы

США после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены взять под контроль нефтяную отрасль этой страны. Она обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти – около 300 миллиардов баррелей. Однако себестоимость добычи тяжелой венесуэльской нефти превышает 80 долларов за баррель, что делает проект экономически рискованным при текущей цене в 60 долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа уже провела встречи с крупнейшими нефтяными компаниями, включая Exxon Mobil и Chevron, для обсуждения освоения ресурсов Венесуэлы. Однако, по оценкам экспертов, для восстановления нефтяной промышленности страны потребуются инвестиции от 53 до 200 миллиардов долларов, что вызывает сомнения у инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.