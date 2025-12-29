"Деньги 24": доходность банковских вкладов начала снижаться в России

Доходность банковских вкладов в России снижается. По итогам года ставки по депозитам в реальном выражении обгоняли инфляцию примерно вдвое. Например, в декабре прошлого года можно было открыть вклад под 22% годовых, в то время как инфляция выросла менее чем на 6%.

Реальная доходность сбережений составила около 16%. Основная причина снижения ставок заключается в уменьшении ключевой ставки Центробанка. В следующем году ЦБ планирует снизить инфляцию до 4%, а ключевую ставку видит на уровне 12–13% к концу года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.