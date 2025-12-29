Поддельную икру на 7 млн рублей обнаружили в Люберцах

Поддельную икру на 7 миллионов рублей обнаружили оперативники в Люберцах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, двое мужчин полгода закупали имитацию икры, фасовали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Потом они отправляли ее на рынки столицы и области под видом лососевой и палтусовой икры. При обыске полицейские обнаружили более 8,5 тысячи банок и 12 тонн фальсификата, а также оборудование для упаковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.