03 декабря, 17:30Экономика
"Деньги 24": эксперт объяснил падение курса доллара до минимума с мая 2023 года
Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил падение курса доллара до минимума с мая 2023 года. По словам эксперта, укрепление рубля связано с несколькими факторами.
Это сокращение внешнего долга, возврат капитала в Россию, рост расчетов в нацвалютах и снижением импорта из-за импортозамещения и ограничений. В результате упал внутренний спрос на иностранную валюту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.