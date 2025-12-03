"Деньги 24": эксперт объяснил падение курса доллара до минимума с мая 2023 года

Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил падение курса доллара до минимума с мая 2023 года. По словам эксперта, укрепление рубля связано с несколькими факторами.

Это сокращение внешнего долга, возврат капитала в Россию, рост расчетов в нацвалютах и снижением импорта из-за импортозамещения и ограничений. В результате упал внутренний спрос на иностранную валюту.

