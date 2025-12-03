"Деньги 24": квартиры комфорт-класса в московских новостройках подорожали за год на 34%

Квартиры комфорт-класса в московских новостройках подорожали за год на 34%. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, рост связан с тем, что на рынке почти исчезли малогабаритные квартиры, а покупатели чаще выбирают двух- и трехкомнатные варианты.

Цены также выросли в других сегментах: бизнес-класс – до 37 миллионов рублей, премиум – до 130, элитное жилье – до 400 миллионов рублей в среднем за сделку. Эксперт назвал три причины роста: снижение ключевой ставки ЦБ, слухи об ужесточении условий льготной ипотеки и повышенный спрос на первичное жилье после случая с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

