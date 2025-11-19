"Деньги 24": спрос на билеты новогодних представлений вырос на 10% в Москве

Спрос на билеты новогодних представлений в Москве продолжает расти и уже на 10% превысил показатели прошлого года. Организаторы отмечают расширение ассортимента мероприятий, особенно семейных форматов, интересных и детям, и взрослым.

По данным билетных сервисов, средняя стоимость билета на новогоднюю елку в Москве достигла 2 700 рублей, что на 14% выше, чем в 2024 году. Эксперты связывают повышенный спрос на местные мероприятия с дороговизной зарубежных туров в праздничный сезон.

