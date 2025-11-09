"Новости дня": рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском ввели скидки для пенсионеров

Рыбные рынки в районах Митино и Косино-Ухтомский запустили специальную программу лояльности для пенсионеров. Каждый день с 10 до 13 часов представители старшего поколения могут купить свежую рыбную продукцию на 10% дешевле.

Скидка распространяется на весь ассортимент рынков, который включает как простые виды рыбы, так и деликатесы вроде камчатского краба. Для получения льготы достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе.

