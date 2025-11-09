Форма поиска по сайту

09 ноября, 23:15

"Новости дня": рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском ввели скидки для пенсионеров

"Новости дня": многоэтажка в Борисовском проезде получила новый облик

"Новости дня": жители Нагатино-Садовников начали переезд в новый дом по реновации

Сгоревший в Москве Lamborghini Urus принадлежал криптобизнесмену Алексею Долгих

Воздух в Москве прогреется до 10 градусов днем 9 ноября

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

День боевых искусств состоится 9 ноября в спорткомплексе "Раменки"

Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении

Участники СВО могут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей от Москвы

Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

Рыбные рынки в районах Митино и Косино-Ухтомский запустили специальную программу лояльности для пенсионеров. Каждый день с 10 до 13 часов представители старшего поколения могут купить свежую рыбную продукцию на 10% дешевле.

Скидка распространяется на весь ассортимент рынков, который включает как простые виды рыбы, так и деликатесы вроде камчатского краба. Для получения льготы достаточно предъявить пенсионное удостоверение на кассе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

