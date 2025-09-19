Рыбный рынок "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском приглашает на дегустации

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбный рынок "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском районе приглашает жителей на дегустацию рыбы и морепродуктов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В субботу, 20 сентября, москвичи смогут попробовать филе минтая в панировке, рыбные палочки и кальмаровые треугольники – котлеты из рубленого мяса моллюска в хрустящей оболочке. Также гостям предложат чебуреки с начинкой из трески.

Такие простые в приготовлении блюда могут стать как перекусом, так и основой семейного ужина. Сырье для продукции добывают на Дальнем Востоке. Быстрая заморозка помогает сохранить сочность и аромат, а сами полуфабрикаты экономят время при приготовлении.

На дегустациях посетители также узнают о пути, который преодолевает рыба до столичных прилавков. По словам организаторов, все представленные позиции можно будет купить, чтобы повторить дома понравившиеся блюда.

Для любителей холодных закусок в 17:00 19 сентября начнется дегустация омуля и муксуна холодного копчения. Более того, все желающие смогут попробовать сугудай из северных рыб и нерки, а также строганину из муксуна подледного лова.

В 2024 году рыбные рынки посетили свыше 1,5 миллиона человек. Они купили более 1 тысячи тонн продукции.

Всего в Москве работают два рынка "Москва – на волне": в районах Митино и Косино-Ухтомский. Там москвичи и туристы могут найти более 600 наименований морепродуктов.