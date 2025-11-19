"Деньги 24": спрос на склады индивидуального хранения в России вырос на 9% за год

Спрос на склады индивидуального хранения в России вырос на 9% за год, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Он отметил, что в Москве этот рост ощущается особенно сильно, так как сейчас в столице работает около 100 таких объектов.

Чаще всего склады арендуют обычные жители, которым негде хранить вещи. Также помещения пользуются спросом у небольшие онлайн-продавцов. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра такого склада составляет около 3 тысяч рублей в месяц.

