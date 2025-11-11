"Деньги 24": с 1 января 2026 года в России проиндексируют все виды пенсий

С 1 января следующего года в России проиндексируют все виды пенсий примерно на 7,6%. Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, для расчета страховой пенсии необходимо учитывать два параметра: фиксированную выплату и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

В следующем году фиксированная часть составит 9 584,70 рубля, а один пенсионный коэффициент будет оцениваться в 156,76 рубля. Будущие пенсионеры могут заранее рассчитать примерный размер своей пенсии, используя эти параметры и учитывая имеющуюся накопительную часть.

