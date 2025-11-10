Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

Общество

Счетная палата спрогнозировала уровень пенсий самозанятых россиян

Счетная палата спрогнозировала уровень пенсий самозанятых россиян

Счетная палата России представила прогноз по пенсионному обеспечению самозанятых граждан. Согласно данным, только 10% из них готовы делать добровольные пенсионные взносы, что составляет около 527 тысяч человек из 14,5 миллиона самозанятых в стране.

Без этих отчислений выплаты после выхода на пенсию будут минимальными. Государству придется выделять миллиарды рублей из бюджета для доплат до прожиточного минимума пенсионера.

Со следующего года у самозанятых появится возможность, уплачивая дополнительные взносы от 1 300 до 2 000 рублей в месяц, получать выплаты по временной нетрудоспособности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

