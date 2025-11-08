Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс рублей

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Средняя пенсия по старости в России составила 25 198 рублей в месяц по состоянию на 1 октября этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

В начале года средний размер пенсии по старости составлял 24 979 рублей. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 22 378 рублей, неработающие – 25 847 рублей.

К 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей, подсчитали эксперты. В своих расчетах специалисты учли все запланированные индексации, согласно которым в январе 2026 года пенсия вырастет на 7,6%, в феврале 2027-го – на 4%, а в апреле того же года – на 3,4%.

Ранее в Госдуме напомнили, что российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года. Это стандартная практика, связанная с длительными новогодними каникулами, чтобы люди не остались без средств на праздники.