Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс рублей
Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Средняя пенсия по старости в России составила 25 198 рублей в месяц по состоянию на 1 октября этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.
В начале года средний размер пенсии по старости составлял 24 979 рублей. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 22 378 рублей, неработающие – 25 847 рублей.
К 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей, подсчитали эксперты. В своих расчетах специалисты учли все запланированные индексации, согласно которым в январе 2026 года пенсия вырастет на 7,6%, в феврале 2027-го – на 4%, а в апреле того же года – на 3,4%.
Ранее в Госдуме напомнили, что российские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно – в декабре 2025 года. Это стандартная практика, связанная с длительными новогодними каникулами, чтобы люди не остались без средств на праздники.
