Россиян предупредили о массовом появлении фейковых магазинов перед "Черной пятницей"

Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов в преддверии "Черной пятницы". Мошенники активизируются вместе с ростом покупательской активности, поэтому специалисты рекомендуют совершать покупки только на проверенных площадках.

Согласно опросам, почти половина россиян с недоверием относятся к таким акциям, поскольку известны случаи, когда магазины искусственно завышают цены перед распродажей. По статистике, во время скидок наибольшим спросом пользуются одежда, косметика, товары для дома, обувь и парфюмерия.

