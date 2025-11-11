Форма поиска по сайту

11 ноября, 13:15

Безопасность

Россиян предупредили о массовом появлении фейковых магазинов перед "Черной пятницей"

Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов в преддверии "Черной пятницы". Мошенники активизируются вместе с ростом покупательской активности, поэтому специалисты рекомендуют совершать покупки только на проверенных площадках.

Согласно опросам, почти половина россиян с недоверием относятся к таким акциям, поскольку известны случаи, когда магазины искусственно завышают цены перед распродажей. По статистике, во время скидок наибольшим спросом пользуются одежда, косметика, товары для дома, обувь и парфюмерия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

