Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 14:30

Город

Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в квартире

Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в квартире

Дождь будет идти в Москве до конца ноябрьских праздников

Новые турникеты появятся на 25 станциях метро Москвы в следующем году

Около 30% дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

Первый снег в Москве ожидается после 7 ноября

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 28 октября

"Новости дня": новый завод для программы реновации открылся в Москве

Смертельная авария произошла на развязке МКАД с Можайским шоссе

Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в одной из квартир. Помещение заполнено горами мусора, распространяет неприятный запах и кишит насекомыми, а также в нем содержатся девять непривитых кошек.

Управляющая компания направляла хозяйке требование о наведении порядка, но оно было проигнорировано. Столичная прокуратура предъявила женщине иск, обязывающий ее вывезти весь мусор и пристроить животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика