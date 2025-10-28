28 октября, 14:30Город
Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в квартире
Жители дома в Москве пожаловались на антисанитарию в одной из квартир. Помещение заполнено горами мусора, распространяет неприятный запах и кишит насекомыми, а также в нем содержатся девять непривитых кошек.
Управляющая компания направляла хозяйке требование о наведении порядка, но оно было проигнорировано. Столичная прокуратура предъявила женщине иск, обязывающий ее вывезти весь мусор и пристроить животных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.