Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 14:45

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, как ФНС будет взыскивать долги с россиян без суда

"Деньги 24": эксперт рассказал, как ФНС будет взыскивать долги с россиян без суда

"Деньги 24": цены на золото начали стремительно снижаться

"Лукойл" приступил к рассмотрению заявок покупателей своих зарубежных активов

Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году

ЦБ может снова снизить ключевую ставку в 2025 году

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

"Деньги 24": курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 ноября сможет взыскивать долги с россиян без суда. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как это будет работать. По его словам, если человеку выставили счет по налогам на имущество, но он не оплатил его до 1 декабря, то сначала должнику напомнят, что на нем висит долг. У него будет 8 дней, чтобы погасить его или опротестовать.

В случае, если ни того, ни другого не произойдет, налоговая применит новый механизм. ФНС даст поручение тем банкам, где есть счета должника, принудительно забрать оттуда нужную сумму сразу или по частям. Если денег на счетах нет, а у должника также нет никаких доходов, то налоговая начнет судебную процедуру взыскания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика