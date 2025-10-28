"Деньги 24": эксперт рассказал, как ФНС будет взыскивать долги с россиян без суда

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 ноября сможет взыскивать долги с россиян без суда. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как это будет работать. По его словам, если человеку выставили счет по налогам на имущество, но он не оплатил его до 1 декабря, то сначала должнику напомнят, что на нем висит долг. У него будет 8 дней, чтобы погасить его или опротестовать.

В случае, если ни того, ни другого не произойдет, налоговая применит новый механизм. ФНС даст поручение тем банкам, где есть счета должника, принудительно забрать оттуда нужную сумму сразу или по частям. Если денег на счетах нет, а у должника также нет никаких доходов, то налоговая начнет судебную процедуру взыскания.

