"Деньги 24": цена золота упала на 7% с рекордных максимумов

Цена золота упала на 7% с рекордных максимумов, достигнутых неделей ранее, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, это может быть как техническая коррекция после роста, так и начало более глубокого отката.

Он отметил, что большая часть золота сегодня используется не в ювелирной промышленности, а в качестве инвестиционного актива. Его хранят центральные банки и частные инвесторы.

