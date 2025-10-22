Форма поиска по сайту

22 октября, 16:30

"Деньги 24": цена золота упала на 7% с рекордных максимумов

Цена золота упала на 7% с рекордных максимумов, достигнутых неделей ранее, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, это может быть как техническая коррекция после роста, так и начало более глубокого отката.

Он отметил, что большая часть золота сегодня используется не в ювелирной промышленности, а в качестве инвестиционного актива. Его хранят центральные банки и частные инвесторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

