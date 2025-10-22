Форма поиска по сайту

Новости

22 октября, 15:30

Общество

"Деньги 24": эксперт рассказал, где будут проводить новогодние корпоративы компании РФ

Российские компании начали планировать новогодние развлечения для своих сотрудников. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что больше четверти компаний собираются снимать лофт или другое помещение. 17% предприятий поведут своих сотрудников в ресторан.

Также 19% проведут мероприятие у себя в офисе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

