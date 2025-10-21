Форма поиска по сайту

21 октября, 14:30

Технологии

"Деньги 24": количество роботов достигло 29 штук на 10 тысяч россиян

"Деньги 24": количество роботов достигло 29 штук на 10 тысяч россиян

Количество роботов в России в пересчете на 10 тысяч человек достигло 29. При этом в среднем по миру это значение составило 151. В лидерах по роботизации оказались Китай и Южная Корея – у них на 10 тысяч человек приходится по 470 и 1 012 роботов соответственно.

Для ускорения темпов их производства в России создали ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов, назвав ее "Новая технологическая коалиция".

Ассоциация займется развертыванием отечественной технологической платформы и локализацией критически важных компонентов для разработки и производства гуманоидных роботов. Ожидается, что стоимость одного такого робота составит 8 миллионов рублей.

Подробнее о перспективах новой отрасли в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

