13 октября, 17:30

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

Россияне потратили за год около 350 миллиардов рублей на корм для домашних животных, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, это одна из немногих категорий расходов, на которой люди не стремятся экономить.

Он отметил, что в стране официально зарегистрировано около 61 миллиона домашних питомцев, 85% из них – кошки и собаки. Уровень самообеспеченности кормами в России достиг 74%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикаживотныевидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

