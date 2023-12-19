19 декабря, 14:40Экономика
"Деньги 24": российские банки подготовили традиционные новогодние акции по вкладам
Сотрудники столичных компаний начали получать годовые премии. Бонусы ждут также московские банки, которые подготовили традиционные новогодние акции по вкладам.
В свою очередь, эксперт рассказал о таком понятии как лестница вкладов и объяснил, почему для использования этого финансового инструмента необходим ряд депозитов с возможностью пополнения. Об этом – в программе "Деньги 24".
Программа: Деньги 24