"Деньги 24": российские банки подготовили традиционные новогодние акции по вкладам

Сотрудники столичных компаний начали получать годовые премии. Бонусы ждут также московские банки, которые подготовили традиционные новогодние акции по вкладам.

В свою очередь, эксперт рассказал о таком понятии как лестница вкладов и объяснил, почему для использования этого финансового инструмента необходим ряд депозитов с возможностью пополнения. Об этом – в программе "Деньги 24".