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19 декабря, 14:40

Экономика

"Деньги 24": российские банки подготовили традиционные новогодние акции по вкладам

"Деньги 24": российские банки подготовили традиционные новогодние акции по вкладам

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Сотрудники столичных компаний начали получать годовые премии. Бонусы ждут также московские банки, которые подготовили традиционные новогодние акции по вкладам.

В свою очередь, эксперт рассказал о таком понятии как лестница вкладов и объяснил, почему для использования этого финансового инструмента необходим ряд депозитов с возможностью пополнения. Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикафинансывидеоЕвгений Беляков
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