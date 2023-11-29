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29 ноября, 12:00

Экономика

Аналитики предсказали снижение цен на вторичном рынке жилья в Москве на 10%

Аналитики предсказали снижение цен на вторичном рынке жилья в Москве на 10%

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В 2024 году квартиры в Москве могут подешеветь. В частности, жилье на вторичном рынке потеряет в цене около 10%. К такому выводу пришли некоторые аналитики рынка столичной недвижимости.

Однако пока наблюдается обратный процесс: цены растут. При этом спрос падает. Почему это происходит? Чего ждать покупателям жилья в последний месяц 2023 года и стоит ли в настоящее время торопиться с продажей квартир? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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