Аналитики предсказали снижение цен на вторичном рынке жилья в Москве на 10%

В 2024 году квартиры в Москве могут подешеветь. В частности, жилье на вторичном рынке потеряет в цене около 10%. К такому выводу пришли некоторые аналитики рынка столичной недвижимости.

Однако пока наблюдается обратный процесс: цены растут. При этом спрос падает. Почему это происходит? Чего ждать покупателям жилья в последний месяц 2023 года и стоит ли в настоящее время торопиться с продажей квартир? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.