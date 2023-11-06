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Запад подает антироссийские санкции так, будто на них согласился весь мир, однако это не так, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью Corriere della Sera.

По его словам, эти санкции являются рычагами, которыми пользуются развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. При этом, добавил министр, так называемые развитые экономики обращаются в ООН в поисках легитимности, только когда думают, что на карту поставлены их интересы.

Джайшанкар отметил, что разница в подходах Европы к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке объясняется тем, что в прошлом, когда возникали проблемы в других частях мира, европейские страны считали, что им не стоит об этом беспокоиться.

По его словам, пока Европа была в безопасности и ничто не угрожало европейскому образу жизни, об этом могли позаботиться другие.

"Затем, когда что-то происходит в Европе, европейские страны хотят международного выражения солидарности. Но многие во всем мире считали, что их интересы тоже следует учитывать. При этом мне кажется, что мы преодолели этот этап", – сказал глава МИД.

Касаясь ситуации на Украине, он высказал мнение, что в определенный момент стороны должны сесть за стол и поговорить, а Индия всегда готова протянуть руку помощи.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. По его мнению, путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

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