Доходы свыше 150 тысяч рублей подпадут под налог на проценты от вкладов

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Рост ключевой ставки Центробанка РФ с 15 до 16% не скажется на налоге, который взимается с дохода от вкладов россиян по итогам 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, в материале сказано, что увеличение ключевой ставки не повлияет на налог, поскольку лимит (необлагаемый налогом) рассчитывается как 1 миллион рублей, помноженный на максимальный показатель ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

Как утверждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, к 1 декабря ключевая ставка составляла 15%, поэтому сумма необлагаемого дохода по вкладам достигла 150 тысяч рублей.

"Средняя рыночная ставка по вкладам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла, по нашей оценке, 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 миллиона рублей", – уточнила она.



Агентство по страхованию вкладов отметило, что в среднем сумма вкладов россиян в январе – сентябре 2023 года составила 316 тысяч рублей, а вклады, превышающие показатель в размере свыше 1 миллиона рублей, были зафиксированы только у 3,5% граждан.

На последнем заседании Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

До этого Владимир Путин заявлял, что инфляция в России к концу 2023 года может ускориться до 7,5–8%, при этом Центробанк и правительство РФ принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.



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