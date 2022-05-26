"Весна": ситуация на рынке автозапчастей

Стоимость владения автомобилем в России резко выросла. Главным образом из-за подорожания запчастей.

Насколько выросли цены? Откуда теперь брать автодетали? Насколько их реплики отличаются от оригинальной продукции? И поможет ли нам в деле поставок автозапчастей параллельный импорт?

Об этом – в программе "Весна".