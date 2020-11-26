"ГОСТ шоу": десерты без сахара

Сахарозаменители, альтернативная мука и растительное молоко – эти ингредиенты чаще всего встречаются в составе так называемых десертов для правильного питания. А что с калориями? Можно ли есть такие блюда регулярно, без страха за фигуру? И почему не все продукты из категории "ПП" действительно таковыми являются?

Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали альтернативные сладости из московских супермаркетов для шоу "ГОСТ" и готовы поделиться секретами выбора по-настоящему правильных десертов.