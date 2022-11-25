Контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным начнет работу в Москве с 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы объявил, что с 26 ноября в столице заработает контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным.

В ведомстве рассказали, что проделали большую организационную работу с военными комиссариатами и министерством обороны по обеспечению дополнительных московских выплат. Они составляют 50 тысяч рублей на каждого призванного гражданина.

"К сожалению, есть мобилизованные, которые не получили выплату. Связано это только с одной причиной – отсутствием корректных реквизитов для ее перечисления. Мы действительно знаем о каждом таком случае и уже связываемся с семьями мобилизованных проактивно для уточнения данных", – заявили в департаменте.

Контакт-центр, который будет решать эти вопросы, заработает с 26 ноября по номеру 8 (495) 539-36-94. Обращения граждан будут принимать ежедневно в период с 09:00 до 21:00.

Накануне сообщалось, что Минобороны России запустило горячую линию, на которой можно уточнить информацию о финансовом обеспечении мобилизованных и добровольцев. Обращения принимают по телефону 8 (800) 737-77-37, а также по адресу электронной почты erc@mil.ru.

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