В ГД внесли проект о порядке выплаты пенсий бывшим военным, участвующим в операциях ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о порядке выплат пенсий бывшим военнослужащим, которые принимают участие в проводимых операциях в составе Вооруженных сил России и других формирований. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Председатели комитетов по обороне, безопасности и противодействию коррупции, труду и соцполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Ярослав Нилов предложили внести поправки в закон о пенсионном обеспечении проходивших военную службу.

Согласно действующим нормам, бывшие военные получают пенсию на основе оклада, который предусмотрен для их воинской должности или звания. Однако, считают авторы документа, некоторые из этих граждан хотят участвовать в операциях России за пределами страны и согласны получать меньший оклад, чем был у них во время службы. В этом случае у них будет меньше и пенсия.

Депутаты предложили установить участвующим в операциях военнослужащим те пенсии, какие им положены в соответствии с прежней воинской должностью или званием. При этом норма не должна касаться тех, чей оклад во время операции стал выше.

Ранее сообщалось, что мобилизованные граждане и добровольцы могут сообщить о задержке положенных выплат на госуслугах. После этого Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней. Ведомство будет принимать заявки по вопросам как федеральных, так и региональных выплат.



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