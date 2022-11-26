Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В субботу, 26 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 9 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 7-5 градусов мороза, по области – от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу и воскресенье ожидается погода, соответствующая климатической норме. В воскресенье москвичей ждет небольшой снег.

Синоптик заявила, что погода в столичном регионе будет зависеть от антициклона, который был сформирован над Архангельской областью.

Также москвичам следует быть осторожнее из-за сохраняющейся до понедельника, 28 ноября, гололедицы.

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