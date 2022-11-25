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17:57

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественную красную икру

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях, чтобы не столкнуться с подделкой.

"Сейчас немало производителей, которые стараются сделать фальсификат максимально правдоподобным и успешно поддерживают свой бизнес, поэтому важно уметь отличать качественную красную икру от подделки", – отметила эксперт.

По словам диетолога, недобросовестные производители могут изготавливать фальсификат из рафинированных масел, красителей и вкусовых добавок, заполняя такой субстанцией капсулы, похожие на икринки. Также в производстве поддельной икры используется глицерин.

Качественная красная икра не должна быть раздавленной. Она не должна сильно слипаться. Икринки могут легко отделяться друг от друга, они имеют одинаковую форму. В объеме они должны быть одинаковыми, не тусклыми. То есть у них должен быть характерный блеск на поверхности.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

"Нужно смотреть, нет ли в банке разных по размеру икринок. И даже бывает икра от разных видов лососевых рыб. Это уже непервосортный продукт", – предупредила эксперт.

Чтобы не столкнуться с подделкой, специалист порекомендовала покупать икру в крупных торговых сетях. Как правило, такие магазины дорожат своей репутацией. Поэтому риск встретить там на полках фальсификат значительно ниже, чем в малознакомых местах.

Также важно понимать, что качественная икра не может быть слишком дешевой, подчеркнула эксперт.

Перед тем как решиться на покупку, надо посмотреть среднюю цену или разброс ценовой политики, чтобы было понимание, сколько сейчас стоит икра, какова ценовая политика в различных магазинах. Дешевая продукция зачастую бывает фальсификатом с низкой питательной ценностью.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Ранее были названы продукты, которые в преддверии новогодних праздников имеет смысл заблаговременно купить, поскольку их стоимость может увеличиться. В частности, эксперты советуют заранее приобрести красную и черную икру в банках. Кроме того, следует обратить внимание на импортный алкоголь.

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