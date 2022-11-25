Путин поручил создать информационный ресурс для актуализации данных воинского учета

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Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе сказано, что создание такого ресурса необходимо для повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета.

Уточняется, что ресурс должен содержать данные о гражданах, состоящих и обязанных состоять на учете, но не пребывающих в запасе.

Поручение дано министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что осенний призыв продлится до 31 декабря. Число призывников в этом году станет меньше, чем в 2021 году. Тогда на срочную службу призывали 127,5 тысячи россиян. Этой же осенью призыву будут подлежать 120 тысяч человек.

Как до этого сообщал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, призывников, проходящих срочную службу, не будут отправлять для участия в СВО.

До этого с таким же заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, призывники, завершившие срочную службу в армии, вернутся домой.



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