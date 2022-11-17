Диетолог перечислила продукты, понижающие тестостерон у мужчин

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При пониженном уровне тестостерона мужчинам стоит ограничить в ежедневном рационе продукты, богатые бета-ситостеролом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Она объяснила, что бета-ситостерол снижает активность 5-альфа-редуктазы. Это фермент, ускоряющий реакцию превращения тестостерона в его биологически активную форму – дигидротестостерон.





Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог Много бета-ситостерола в гречке, белом длиннозерном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе. Богаты им бобы, арахис, горох, фасоль и чечевица.

"Кроме того, бета-ситостерола много в орехах: грецких, кедровых, бразильских, кешью, фисташках, фундуке, миндале, кунжуте и макадамии", – перечислила Кононенко.

Также стоит сократить употребление растительных масел с высоким содержанием этого вещества – подсолнечного, оливкового, кукурузного, льняного, кунжутного и тыквенного. Кроме того, бета-ситостерола много в укропе, семенах подсолнечника, облепихе, кукурузе и авокадо, предупредила диетолог.

При этом она напомнила, что все перечисленные продукты обладают высокой пищевой ценностью. Поэтому ограничивать их употребление стоит, только если уровень тестостерона действительно низкий. Чтобы это определить, необходимо сдать анализ крови.





Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог В норме уровень тестостерона должен быть выше 12 нмоль/л. Показатели от 8 до 12 нмоль/л требуют дополнительной медицинской диагностики. Если же цифры ниже 8 нмоль/л – это бесспорный дефицит, требующий терапии.

Врач не советует переходить на заместительную гормональную терапию препаратами тестостерона без назначения специалиста. По мнению Кононенко, вместо приема лекарств лучше самостоятельно заставить организм правильно работать. "Необходимо пересмотреть свой режим питания, отказаться от вредных привычек и сбросить лишние килограммы. Это большая работа, но она того стоит", – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые могут вызвать усталость. Подобный эффект связан с содержанием в них гормона сна – мелатонина. Также ряд продуктов повышают уровень глюкозы в крови, после ее резкого снижения человек чувствует себя утомленным.



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