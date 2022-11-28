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Новости

28 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": разоренная любовью

"Личная территория": разоренная любовью

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Наталья Янгляева – успешная женщина, многодетная мать, хозяйка просторного особняка в Одинцовском районе. Наталья была счастлива во втором браке. Однако семейная идиллия продлилась недолго. Супруг взял многомиллионный кредит под залог дома, а после того, как пара рассталась, перестал выплачивать долг.

Теперь особняк выставлен на торги, а Наталья с детьми могут остаться без крыши над головой. Где на данный момент живет мужчина? Куда ушли деньги? Об этом – в программе "Личная территория".

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Программа: Личная территория
обществовидеоАлиса Муравьева
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