"Личная территория": разоренная любовью

Наталья Янгляева – успешная женщина, многодетная мать, хозяйка просторного особняка в Одинцовском районе. Наталья была счастлива во втором браке. Однако семейная идиллия продлилась недолго. Супруг взял многомиллионный кредит под залог дома, а после того, как пара рассталась, перестал выплачивать долг.

Теперь особняк выставлен на торги, а Наталья с детьми могут остаться без крыши над головой. Где на данный момент живет мужчина? Куда ушли деньги? Об этом – в программе "Личная территория".