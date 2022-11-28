Песков заявил, что Киеву не нужны площадки для переговоров

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Украине де-факто и де-юре не нужны площадки для переговоров с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Москве известно о предложениях некоторых стран предоставить свои территории в качестве площадки для переговоров.

Песков указал, что Кремль приветствует такие инициативы, однако у Киева они не будут востребованы.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не выступает против переговоров с Москвой. Он пояснил, что на саммите G20 Владимир Зеленский выразил волю к достижению "мира во всем мире". По его словам, для этого России необходимо перестать путать переговоры и ультиматум.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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