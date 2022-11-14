"Личная территория": недоступное жилье

Несовершеннолетние сыновья Екатерины не могут попасть в свою же квартиру из-за родного отца. Он живет в квартире со своей новой женой и не хочет, чтобы дети на что-то претендовали. Трехкомнатная квартира находится в центре Москвы, собственниками являются Александр и его сыновья.

После развода мужчина поменял замки, а ключи ни бывшей жене, ни детям не дал. Номер телефона для связи также не оставил. Где и как сейчас живет женщина с двумя детьми и что происходит на их личной территории? Об этом – в программе "Личная территория".