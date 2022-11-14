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"Личная территория": недоступное жилье

"Личная территория": недоступное жилье

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Несовершеннолетние сыновья Екатерины не могут попасть в свою же квартиру из-за родного отца. Он живет в квартире со своей новой женой и не хочет, чтобы дети на что-то претендовали. Трехкомнатная квартира находится в центре Москвы, собственниками являются Александр и его сыновья.

После развода мужчина поменял замки, а ключи ни бывшей жене, ни детям не дал. Номер телефона для связи также не оставил. Где и как сейчас живет женщина с двумя детьми и что происходит на их личной территории? Об этом – в программе "Личная территория".

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Программа: Личная территория
обществовидеоАлиса Муравьева
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