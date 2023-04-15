"Московский спорт": Глеб Гальперин

Эволюция двукратного бронзового призера Олимпийских игр Глеба Гальперина прошла в Москве. Он родился в этом городе, но многие ему говорят, что он родился в бассейне.

Альперин стал заместителем директора по спортивной подготовке ГБУ ДО "МГФСО" Москомспорта, а как закончил спортивную карьеру, решил заняться с музыкой.

Он сравнил прыжки в воду с разными жанрами и направлениями в музыке.

О своей жизни и карьере Глеб Гальперин рассказал в программе "Московский спорт".