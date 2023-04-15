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15 апреля, 19:00

Спорт

"Московский спорт": Глеб Гальперин

"Московский спорт": Глеб Гальперин

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Эволюция двукратного бронзового призера Олимпийских игр Глеба Гальперина прошла в Москве. Он родился в этом городе, но многие ему говорят, что он родился в бассейне.

Альперин стал заместителем директора по спортивной подготовке ГБУ ДО "МГФСО" Москомспорта, а как закончил спортивную карьеру, решил заняться с музыкой.

Он сравнил прыжки в воду с разными жанрами и направлениями в музыке.

О своей жизни и карьере Глеб Гальперин рассказал в программе "Московский спорт".

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