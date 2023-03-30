Эксперт по ИИ поддержал включение основ программирования БПЛА в школьный курс информатики

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Обучение современным технологиям необходимо внедрять во все школы, заявил эксперт по искусственному интеллекту, автор и ведущий YouTube-канала "Душкин объяснит" Роман Душкин. Об этом сообщает RT.

"Если в школах в третьем десятилетии XXI века будут изучать на уроках труда, как на токарных станках вытачивать что-либо, то это полная ерунда. На уроках труда нужно учить собирать дроны, роботов, робособак и так далее", – рассказал Душкин.

Эксперт добавил, что время меняется и новая действительность требует ответов на новые вызовы. Именно по этой причине он поддержал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева.

При этом Душкин выразил мнение, что профессия оператора дрона быстро станет неактуальной.

"Потому что развитие технологий ускоряется, и скоро дронам операторы будут не нужны. Будет что-то типа роевого интеллекта. Сейчас идут исследования в этих областях... Готовить школьные и вузовские программы, вообще программы образования и квалификации людей нужно с учетом новых технологий и тех деяний, которые ждут нас в перспективе нескольких лет", – резюмировал он.

Ранее Сухарев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением внести основы программирования и управления беспилотными летательными аппаратами в школьный курс информатики.

По его словам, развитие технологий формирует современное образование и предоставляет детям соответствующие знания и навыки. Он также обратил внимание на то, что во времена спецоперации оператор БПЛА является актуальной профессией.



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