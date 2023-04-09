"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча команд состоялась в Москве. На матче присутствовали 10 859 болельщиков. Встреча "Зенита" и "Локомотива" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе питерской команды на 40-й минуте отличился Вендел, а на 77-й минуте – Матео Кассьерра, для него этот гол стал первым за "Зенит" в Российской премьер-лиге (РПЛ). У "Локомотива" гол забил Максим Глушенков на 26 минут.

"Зенит" обыграл "Локомотив" в столице впервые с 2017 года. Отмечается, что для Андрея Мостового этот матч стал сотым в составе питерского ФК. "Зенит", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ.

В свою очередь, "Локомотив" с 25 баллами располагается на 11-й строчке. В следующем туре "Зенит" 16 апреля в гостях встретится с "Ростовом", а "Локомотив" в этот же день на выезде сыграет с "Оренбургом".

Ранее московский "Торпедо" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила на домашнем стадионе столичного клуба в "Лужниках", завершилась со счетом 2:0.



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