"Москва с точки зрения": музыкант

Уличные музыканты – это люди, которые получают деньги за то, что дарят прохожим хорошее настроение. У них есть свои группы, есть свои фанаты. Они регулярно репетируют и пишут свою музыку. При этом их сцена – переход, их консерватория – улица.

Сколько зарабатывают уличные музыканты? Почему их пускают играть в метро, но гоняют на Арбате? Чем русские слушатели отличаются от иностранных? И как звучит музыка столицы?