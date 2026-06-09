"Интервью": Дмитрий Назаров – о развитии телемедицины

В Москве проходит итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подводят итоги реализации Народной программы.

Как государство поддерживает многодетные семьи? Где активно применяется телемедицина? И какой уникальный опыт столичные врачи передают своим коллегам из регионов?

Об этом – в программе "Интервью" с военным врачом, заместителем начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонником партии "Единая Россия" Дмитрием Назаровым.