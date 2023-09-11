"Московский патруль": СК РФ не выявил признаков отравления арбузом у умершей москвички

Сотрудники Следственного комитета РФ по Москве разбираются в деталях смерти женщины, которая могла наступить в результате употребления арбуза.

Накануне 48-летняя Елена купила арбуз в магазине и съела его с другими членами семьи, однако после этого почувствовала недомогание только она. Родственники вызвали скорую помощь, но в скором времени женщина скончалась.

Старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что что следователи опрашивают родственников умершей, также назначаются судебные экспертизы.



После произошедшего в магазине прошли обыски, владельцев торговой точки допросили.

Изначально следователи рассматривали версию о том, что именно арбуз мог оказаться ядовитым. Позже предварительные результаты экспертизы показали, что следов отравления у женщины нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







