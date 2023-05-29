"Московский патруль": сотрудники ГИБДД помогли предотвратить пожар в Подмосковье

Инспекторы ГИБДД помогли предотвратить крупный пожар на дороге в Подмосковье. Огненное происшествие попало в объектив видеорегистратора патрульной машины.

На кадрах заметно, как из-под капота остановившейся посреди дороги иномарки виднеется пламя и валит дым. Водитель испуганно выбегает на проезжую часть и просит помощи у очевидцев. Вместе они пытаются залить огонь водой, но безуспешно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.