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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД

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В Подмосковье дерзкий нарушитель устроил целое шоу на перекрестке: кружил на автомобиле вокруг инспекторов ГИБДД и не реагировал на требования об остановке. Видео мгновенно разлетелось по Сети и не только собрал просмотры, но и приковало к себе внимание правоохранителей.

Выяснилось, что все действо было не более, чем спектаклем. Правда, комедии не вышло. Что теперь грозит организаторам? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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