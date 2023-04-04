"Московский патруль": сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД

В Подмосковье дерзкий нарушитель устроил целое шоу на перекрестке: кружил на автомобиле вокруг инспекторов ГИБДД и не реагировал на требования об остановке. Видео мгновенно разлетелось по Сети и не только собрал просмотры, но и приковало к себе внимание правоохранителей.

Выяснилось, что все действо было не более, чем спектаклем. Правда, комедии не вышло. Что теперь грозит организаторам? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.