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23 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": подмосковный СК раскрыл преступление 18-летней давности

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Подмосковные следователи раскрыли дерзкий налет на инкассаторов, который бандиты совершили еще в 2005 году. Громкое преступление было окутано множеством тайн.

На кадрах во время допроса многократно судимый Константин Шувалов судорожно вращает глазами. Только что он осознал что вновь получит огромный срок. Его обвинили в убийстве инкассаторов, которое произошло ровно 18 лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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