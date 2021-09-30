Саркози обжалует приговор суда

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Экс-президент Франции Николя Саркози будет обжаловать решение о лишении свободы на год в апелляционном суде, заявил его адвокат Тьерри Эрзог. Об этом сообщает телеканал BFM.

"Согласно существующим правилам, нельзя выносить максимальное наказание, когда человек ранее никогда не осуждался по данным статьям и не является рецидивистом", – подчеркнул правозащитник.

Адвокат отметил, что суд не стал выполнять требование прокуратуры о назначении штрафа Саркози. Несмотря на то что его размер в 100 раз превышает сумму обычного штрафа, защита надеялась, что это позволило бы уменьшить срок лишения свободы.

"По этим причинам президент Саркози, с которым я только что переговорил по телефону, дал мне указания подать апелляцию, что я немедленно и сделаю", – сказал Эрзог.

Подача апелляции приостановит введение приговора суда в действие.

Ранее стало известно, что бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к 1 году тюрьмы.

