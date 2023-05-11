11 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали дебоширов в кафе на Вешняковской улице
Столичные полицейские задержали вероятных дебоширов, которые набросились на сотрудников и посетителей кафе на Вешняковской улице. Больше десятка мужчин, вооруженных битами и ножами, устроили погром в заведении.
Конфликт с персоналом кафе начинался со словесной перепалки якобы из-за поврежденной мебели. Гостям предъявили штраф за порчу имущества. В ответ шумная компания вызвала подмогу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль