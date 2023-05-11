"Московский патруль": полицейские задержали дебоширов в кафе на Вешняковской улице

Столичные полицейские задержали вероятных дебоширов, которые набросились на сотрудников и посетителей кафе на Вешняковской улице. Больше десятка мужчин, вооруженных битами и ножами, устроили погром в заведении.

Конфликт с персоналом кафе начинался со словесной перепалки якобы из-за поврежденной мебели. Гостям предъявили штраф за порчу имущества. В ответ шумная компания вызвала подмогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.