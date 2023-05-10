"Московский патруль": более 2,5 млн пачек нелегальных сигарет обнаружила таможня Москвы

Более 2,5 миллионов пачек нелегальных сигарет обнаружили сотрудники московской таможни. Контрабандисты прятали товар в одном из ангаров в подмосковном Видном.



Таможенники выяснили, что сигареты привезли из Белоруссии, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов. На упаковках с табаком известных брендов не было российских акцизных марок. Согласно закону, такую продукцию запрещено ввозить и продавать.

Подробности – в программе телеканала Москва 24.