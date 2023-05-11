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11 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": участника нападения на инкассаторов арестовали в Подмосковье

"Московский патруль": участника нападения на инкассаторов арестовали в Подмосковье

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В Подмосковье арестован вероятный участник нападения на инкассаторов, которое было совершено еще в 2005 году.

В совершении преступления были задействованы три человека. Задержанный мужчина застрелил водителя, который находился в инкассаторском автомобиле, а потом его коллегу, когда тот выходил из торговой точки с деньгами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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