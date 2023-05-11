11 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": участника нападения на инкассаторов арестовали в Подмосковье
В Подмосковье арестован вероятный участник нападения на инкассаторов, которое было совершено еще в 2005 году.
В совершении преступления были задействованы три человека. Задержанный мужчина застрелил водителя, который находился в инкассаторском автомобиле, а потом его коллегу, когда тот выходил из торговой точки с деньгами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль